Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: TVF Burhan FelekHakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet TopalGalatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratca, Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Burak Mert, Yasin Aydın)Halkbank: Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Samet Güneş, Seganov (Hasan Yeşilbudak, Volkan...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Topal

Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratca, Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno ( Burak Mert, Yasin Aydın)

Halkbank: Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Samet Güneş, Seganov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Abdullah Çam)

Setler: 20-25, 22-25, 25-19, 26-24,15-12

Süre: 140 dakika (29, 30, 29, 35, 17)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Halkbank'ı 3-2 yendi.

Yasin Aydın, Burak Mert, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:52 Kaynak: AA
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