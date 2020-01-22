Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Erhan AlparslanSpor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bidak, Lincoln, Do Nascimento, Kemal Kayhan (Deniz İvegin)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Çoşkun, Emre Berat Fırat, Uğur Güneş, Ekrem Caner...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Erhan Alparslan

Spor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bidak, Lincoln, Do Nascimento, Kemal Kayhan (Deniz İvegin)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Çoşkun, Emre Berat Fırat, Uğur Güneş, Ekrem Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Cansın Ogbai Enaboifo, Caner Pekşen)

Setler: 25-16, 25-14, 25-14

Süre: 71 (22, 25, 24)


Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Spor Toto, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:58 Kaynak: AA
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