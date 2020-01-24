Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: BaşkentHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Bilal ÇağlarHalkbank: Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Faik Samed Güneş, Seganov (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Orçun Ergün)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur, Hüseyin Koç, Alisson,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Bilal Çağlar

Halkbank: Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Faik Samed Güneş, Seganov ( Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Orçun Ergün)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur, Hüseyin Koç, Alisson, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Uğur Kılınç, Marshall, Esat Dalgıç, Hüseyin Şahin)

Setler: 25-18, 21-25, 25-23, 25-22

Süre: 116 dakika (27, 29, 30, 30)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 14. haftanın açılış maçında Halkbank, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Volkan Döne, Sarıkaya, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile anlaştığı iddia edildi
Deprem nedeniyle Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi maçı ertelendi Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Depremi şiddetli hissettik TJK, 6.8'lik depremin ardından Elazığ'daki hipodromu depremzedelere açtı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 00:47:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]