Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta mücadelesinde Spor Toto, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

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