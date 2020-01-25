Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

18 dakika önce

Salon: ArhaviHakemler: Gürhan Gül, Kaya ErdemArhavi Voleybol: Umut Şahin, Berk Özbek, Anıl Tatar, Fatih Cihan, Hamdi Erkan, Alper Özdemir (Salih Özdemir, Bilal Tatar) Spor Toto: Fatih Eren Uğur, Arslan Ekşi, Bruno, Ahmet Tümer, Lincoln, Leonardo Ferreira (Deniz İvgen, Kadir Cin, Ali Deniz...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Arhavi

Hakemler: Gürhan Gül, Kaya Erdem

Arhavi Voleybol: Umut Şahin, Berk Özbek, Anıl Tatar, Fatih Cihan, Hamdi Erkan, Alper Özdemir ( Salih Özdemir, Bilal Tatar)


Spor Toto: Fatih Eren Uğur, Arslan Ekşi, Bruno, Ahmet Tümer, Lincoln, Leonardo Ferreira (Deniz İvgen, Kadir Cin, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Kemal Kayhan, Hasan Hüseyin Mermer)

Setler: 15-25, 11-25, 19-25

Süre: 63 dakika (23, 18, 22)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta mücadelesinde Spor Toto, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

Salih Özdemir, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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