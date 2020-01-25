Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

7 saat önce

Salon: Ali YücelHakemler: İbrahim Ünal, Ahmet Oğuzhan ÜnalTokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Hacıbekiroğlu, Bedirhan Bülbül, Cansın Çınar, Julius (Halil Dolaşık, Semih Çelik, Mehmet Hacıoğlu, Anıl Durgut, Berkant Hızarcı)Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratça, Van...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Ali Yücel

Hakemler: İbrahim Ünal, Ahmet Oğuzhan Ünal

Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Hacıbekiroğlu, Bedirhan Bülbül, Cansın Çınar, Julius (Halil Dolaşık, Semih Çelik, Mehmet Hacıoğlu, Anıl Durgut, Berkant Hızarcı)

Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratça, Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Vahit Emre Savaş, Muzaffer Yönet, Burutay Subaşı, Selim Kalaycı, Onurcan Çakır)

Setler: 25-27, 13-25, 22-25

Süre: 92 dakika (33, 29, 30)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

İbrahim Ünal, Galatasaray, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:00 Kaynak: AA
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