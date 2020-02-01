Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Ali SarıkuzuSpor Toto: Bruno, Lincoln, Yüksel Sercan Bıdak, Kemal Kayhan, Arslan Eksi, Ferreira, (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)İnegöl Belediyespor: Gustavsson, Uriarte, Oğuzhan Doğruluk, Burakhan Tosun, Vefa Yılmaz, Yunus Emre Tayaz, (Berkan Bozan,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu

Spor Toto: Bruno, Lincoln, Yüksel Sercan Bıdak, Kemal Kayhan, Arslan Eksi, Ferreira, (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)

İnegöl Belediyespor: Gustavsson, Uriarte, Oğuzhan Doğruluk, Burakhan Tosun, Vefa Yılmaz, Yunus Emre Tayaz, (Berkan Bozan, Bertuğ Öndeş, Can Ayvazoğlu, Efe Er, Nevzat Mert Güneş, Ahmet Emre Çetinkaya, Cüneyt Dağcı)

Setler: 25-18, 25-16, 25-23

Süre: 75 dakika (23, 23, 29)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta mücadelesinde Spor Toto, konuk ettiği İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, İnegöl Belediyespor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:34 Kaynak: AA
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