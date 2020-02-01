Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan TürkerBursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, İbrahim Başaran, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Marshall, Furkan Dur (Metin Durmuş, Mehmet Zambak, Esat Dalgıç, Sharifi, Uğur Kılınç)Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Bedirhan...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, İbrahim Başaran, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Marshall, Furkan Dur (Metin Durmuş, Mehmet Zambak, Esat Dalgıç, Sharifi, Uğur Kılınç)

Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Fırkal Julius, Cansın Hacıbekiroğlu, Berkant Hizarcı ( Semih Çelik, Halil Dolaşık, Atakan Topal, Mert Tetik)

Setler: 30-28, 27-25, 25-23

Süre: 104 dakika (38, 36, 30)


Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

Sigorta, Tokat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:24 Kaynak: AA
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