Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: SorgunHakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Sema KayıkçıSorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Ali Çayır, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, İbrahim Kurt (Serkan Kılıç, Rıfat Kantarcıoğlu, Görkem Sertel, İbrahim Duran, Onur Altınkaya, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem) Arhavi Voleybol: Umut Şahin, Berk Özbek,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Sorgun

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Sema Kayıkçı

Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Ali Çayır, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, İbrahim Kurt ( Serkan Kılıç, Rıfat Kantarcıoğlu, Görkem Sertel, İbrahim Duran, Onur Altınkaya, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem)


Arhavi Voleybol: Umut Şahin, Berk Özbek, Anıl Tatar, Fatih Cihan, Hamdi Erkan, Alper Özdemir ( Salih Özdemir, Bilal Tatar, Tolga Gündoğan)


Setler: 25-13, 25-22, 25-18


Süre: 74 (21, 28, 25)


Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Sorgun Belediyespor, Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Serkan Kılıç, voleybol, Sigorta, Arhavi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:26 Kaynak: AA
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