Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Ziraat Bankası, Halbank'ı 3-2 mağlup etti.

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Sergen Yalçın: Çok maç oynadım ama hiçbir maçta heyecanlanmadım