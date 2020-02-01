Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

26 dakika önce

Salon: BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Bilal ÇağlarZiraat Bankası: Halil İbrahim Yücel, Emin Gök, Hierrezuelo, Poglajen, Koray Şahin, Silva (Berkay Bayraktar, Selim Demir)Halkbank: Gökhan Gökgöz, Faik Samet Güneş, Seganov, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy (Volkan Döne, Hasan...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar

Ziraat Bankası: Halil İbrahim Yücel, Emin Gök, Hierrezuelo, Poglajen, Koray Şahin, Silva (Berkay Bayraktar, Selim Demir)

Halkbank: Gökhan Gökgöz, Faik Samet Güneş, Seganov, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy ( Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Stern, Orçun Ergün, Bahov)

Setler: 25-18, 22-25, 25-20, 18-25, 15-13

Süre: 137 dakika (26, 32, 30, 27, 22)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Ziraat Bankası, Halbank'ı 3-2 mağlup etti.

Selim Demir, Volkan Döne, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:44 Kaynak: AA
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