Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: ArhaviHakemler: Fatih Yayla, Kaya ErdemArhavi Voleybol: Alper Özdemir, Umut Şahin, Berk Özbek, Anıl Tatar, Fatih Cihan, Hamdi Erkan (Salih Özdemir, Fikri Berber, Bilal Tatar)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Abdülsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Arhavi

Hakemler: Fatih Yayla, Kaya Erdem

Arhavi Voleybol: Alper Özdemir, Umut Şahin, Berk Özbek, Anıl Tatar, Fatih Cihan, Hamdi Erkan ( Salih Özdemir, Fikri Berber, Bilal Tatar)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Abdülsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Enaboifo)

Setler: 15-25, 13-25, 12-25

Süre: 62 dakika (23, 20, 19)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Salih Özdemir, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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