Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

7 saat önce

Salon: Ali YücelHakemler: Tuncay Kandemir, Halid CeritTokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Cansın Çınar, Julius, Berkant Hızarcı (Mert Tetik, Halil Dolaşık, Semih Çelik, Atakan Topal, Cansın Hacıbekiroğlu )Ziraat Bankası: Cafer Kırkıt, Silva, Poglajen, Emin...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Tuncay Kandemir, Halid Cerit

Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Cansın Çınar, Julius, Berkant Hızarcı (Mert Tetik, Halil Dolaşık, Semih Çelik, Atakan Topal, Cansın Hacıbekiroğlu )

Ziraat Bankası: Cafer Kırkıt, Silva, Poglajen, Emin Gök, Hierrezuelo, Koray Şahin ( Halil İbrahim Yücel, Berkay Bayraktar, Enes Atlı, Muhammed Ertuğrul, Selim Demir)

Setler: 18-25, 15-25, 27-25, 25-19, 15-13

Süre: 149 dakika (28, 27, 37, 34, 23 )

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Ziraat Bankası'nı 3-2 mağlup etti.

Mehmet Hacıoğlu, Ziraat Bankası, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:38 Kaynak: AA
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