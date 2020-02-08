Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Erkan SarıZiraat Bankası: Poglajen, Emin Gök, Escobar, Halil İbrahim Yücel, Koray Şahin, Hierrezuello (Berkay Bayraktar, Cafer Kırkıt, Muhammed Ertuğrul, Enes Atlı)Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur, Ter...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Sarı

Ziraat Bankası: Poglajen, Emin Gök, Escobar, Halil İbrahim Yücel, Koray Şahin, Hierrezuello (Berkay Bayraktar, Cafer Kırkıt, Muhammed Ertuğrul, Enes Atlı)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur, Ter Maat, Higaldo (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Thibault, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz)

Setler: 17-25, 20-25, 25-21, 19-25

Süre: 116 dakika (27, 27, 33, 29)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Fenerbahçe, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rıdvan Dilmen: Kadıköy'de işkence yaşandı
Fenerbahçe'nin penaltı isyanı! Taraftarlar sosyal medyada paylaşıp hakeme tepki gösterdi Tuncay Şanlı'dan sert tepki: Ligden çekilelim Ersun Yanal'dan ligden çekilme açıklaması: Bu büyük bir karar

Son Dakika Haberleri
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 03:09:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]