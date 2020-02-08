Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Sarı
Ziraat Bankası: Poglajen, Emin Gök, Escobar, Halil İbrahim Yücel, Koray Şahin, Hierrezuello (Berkay Bayraktar, Cafer Kırkıt, Muhammed Ertuğrul, Enes Atlı)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur, Ter Maat, Higaldo (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Thibault, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz)
Setler: 17-25, 20-25, 25-21, 19-25
Süre: 116 dakika (27, 27, 33, 29)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup etti.