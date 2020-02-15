Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Zeki Bocutcu, Yasin OkumuşBursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, İbrahim Başaran, Hüseyin Koç, Alisson, Furkan Dur (Metin Durmuş, Mehmet Zambak, Altay Demirci, Berk Dilmenler, Uğur Kılınç) Arkas Spor: Blankenau, Burak Baturalp Güngör,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Zeki Bocutcu, Yasin Okumuş

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, İbrahim Başaran, Hüseyin Koç, Alisson, Furkan Dur (Metin Durmuş, Mehmet Zambak, Altay Demirci, Berk Dilmenler, Uğur Kılınç)


Arkas Spor: Blankenau, Burak Baturalp Güngör, Mustafa Koç, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Paulo, Caner Ergül)

Setler: 18-25, 17-25, 17-25

Süre: 77 dakika (27, 26, 24)


Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bora Füzesi, Arkas Spor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:16 Kaynak: AA
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