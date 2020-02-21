Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: TVF Başkent Hakemler: Zeki Bocutçu, Bilal ÇağlarSpor Toto: Lincoln, Bruno, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Fatih Eren Uğur, Ahmet Tümer, Kadir Cin)Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno, Antonov,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent


Hakemler: Zeki Bocutçu, Bilal Çağlar

Spor Toto: Lincoln, Bruno, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Fatih Eren Uğur, Ahmet Tümer, Kadir Cin)

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno, Antonov, Van Berkel (Onurcan Çakır, Yasin Aydın)

Setler: 24-26, 18-25, 19-25

Süre: 85 dakika (28, 29, 28)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 19. haftanın ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Galatasaray, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:54 Kaynak: AA
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