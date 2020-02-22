Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: TVF Başkent Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan SarıZiraat Bankası: Muhammed Ertuğrul, Escobar, Halil İbrahim Yücel, Koray Şahin, Hierrezuelo, Poglajen (Berkay Bayraktar, Emin Gök)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, İbrahim...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent


Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan Sarı

Ziraat Bankası: Muhammed Ertuğrul, Escobar, Halil İbrahim Yücel, Koray Şahin, Hierrezuelo, Poglajen (Berkay Bayraktar, Emin Gök)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Mehmet Boğaçhan Zambak, Esat Dalgıç, Altay Demirci, Berk Dilmenler, Hüseyin Şahin)

Setler: 24-26, 25-13, 25-23, 25-20

Süre: 121 dakika (36, 24, 31, 30)


Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Ziraat Bankası, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Emin Gök, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:26 Kaynak: AA
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