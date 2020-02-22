Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

23 dakika önce

Salon: Sorgun Hakemler: Burhan İlhan, Hüseyin Okumuş Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Yusuf Erdem, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Halil İbrahim Kurt (Serkan Kılıç, Görkem Sertel, Onur Altınkaya, Çağlar Aksoy) Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Hasan Şikar, Ulaş Kıyak, Ter Maat,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Sorgun


Hakemler: Burhan İlhan, Hüseyin Okumuş


Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Yusuf Erdem, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Halil İbrahim Kurt ( Serkan Kılıç, Görkem Sertel, Onur Altınkaya, Çağlar Aksoy)


Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Hasan Şikar, Ulaş Kıyak, Ter Maat, Rossard, Hidalgo ( Ahmet Karataş, Caner Dengin, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)

Setler: 25-27, 22-25, 19-25


Süre: 97 dakika (37, 28, 32)


Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi.

Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe, Sigorta, Sorgun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:20 Kaynak: AA
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