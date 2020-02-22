Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Sorgun
Hakemler: Burhan İlhan, Hüseyin Okumuş
Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Yusuf Erdem, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Halil İbrahim Kurt ( Serkan Kılıç, Görkem Sertel, Onur Altınkaya, Çağlar Aksoy)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Hasan Şikar, Ulaş Kıyak, Ter Maat, Rossard, Hidalgo ( Ahmet Karataş, Caner Dengin, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)
Setler: 25-27, 22-25, 19-25
Süre: 97 dakika (37, 28, 32)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi.