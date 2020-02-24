Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Haldun AlagaşHakemler: İlhami Şenyurt, Akif Altınİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş, Caner Pekşen (Beytullah Hatipoğlu, Caner Çiçekoğlu, Berkan Eryüz, Enaboifo, Emre Fırat)Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: İlhami Şenyurt, Akif Altın

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş, Caner Pekşen (Beytullah Hatipoğlu, Caner Çiçekoğlu, Berkan Eryüz, Enaboifo, Emre Fırat)

Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Hacıbekiroğlu, Julius Fırkal ( Semih Çelik, Anıl Durgut, Cansın Çınar, Atakan Topal)

Setler: 25-20, 26-24, 18-25, 25-18

Süre: 112 dakika (27, 31, 24, 30)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

Sigorta, Fırat, Tokat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:36 Kaynak: AA
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