Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Marshall, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Sharifi, Uğur Kılınç, Mehmet Boğaçhan Zambak)Spor Toto: Sercan Yüksel...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş


Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Marshall, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Sharifi, Uğur Kılınç, Mehmet Boğaçhan Zambak)

Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Lincoln, Bruno, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ferreira (Murat Tokgöz, Deniz İvgen)

Setler: 9-25, 22-25, 24-26

Süre: 84 dakika (20, 31, 33)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Spor Toto, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:26 Kaynak: AA
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