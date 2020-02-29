Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Erhan AlparslanZiraat Bankası: Muhammed Ertuğrul, Escobar, Halil İbrahim Yücel, Cristian, Raydel, Koray Şahin (Ümit Demir, Emin Gök, Berkay Bayraktar, Selim Demir, Cafer Kirkit, Yusuf Eken, Enes Atlı)Arkas Spor: Mert Matic, Burak Güngör, Blankenau,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Erhan Alparslan

Ziraat Bankası: Muhammed Ertuğrul, Escobar, Halil İbrahim Yücel, Cristian, Raydel, Koray Şahin ( Ümit Demir, Emin Gök, Berkay Bayraktar, Selim Demir, Cafer Kirkit, Yusuf Eken, Enes Atlı)

Arkas Spor: Mert Matic, Burak Güngör, Blankenau, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija (Bravo, Caner Ergül, Muhammet Kaya, Mirza, Mustafa Cengiz)

Setler: 26-24, 14-25, 27-25, 18-25, 9-15

Süre: 144 dakika (34, 24, 42, 28, 17 )

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Arkas Spor deplasmanda, Ziraat Bankası'nı 3-2 yendi.

Ümit Demir, Arkas Spor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:10 Kaynak: AA
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