Salon: Arhavi
Hakemler: Kaya Erdem, Sema Kayıkçı
Arhavi Voleybol: Alper Özdemir, Umut Şahin, Berk Özbek, Fatih Cihan, Bilal Tatar, Hamdi Erkan ( Salih Özdemir, Tolga Gündoğan, Anıl Tatar)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Ferhat Akdeniz, Oğulcan Yatgın, Rossard, Hasan Sıkar, İzzet Ünver, Nwachukwu ( Ahmet Karataş, Ter Maat, Oğuzhan Karasu)
Setler: 14-25, 25-27, 21-25
Süre: 79 dakika (21, 31, 27)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.