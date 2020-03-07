Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

7 saat önce

Salon: ArhaviHakemler: Kaya Erdem, Sema KayıkçıArhavi Voleybol: Alper Özdemir, Umut Şahin, Berk Özbek, Fatih Cihan, Bilal Tatar, Hamdi Erkan (Salih Özdemir, Tolga Gündoğan, Anıl Tatar)Fenerbahçe HDI Sigorta: Ferhat Akdeniz, Oğulcan Yatgın, Rossard, Hasan Sıkar, İzzet Ünver, Nwachukwu...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Arhavi

Hakemler: Kaya Erdem, Sema Kayıkçı

Arhavi Voleybol: Alper Özdemir, Umut Şahin, Berk Özbek, Fatih Cihan, Bilal Tatar, Hamdi Erkan ( Salih Özdemir, Tolga Gündoğan, Anıl Tatar)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ferhat Akdeniz, Oğulcan Yatgın, Rossard, Hasan Sıkar, İzzet Ünver, Nwachukwu ( Ahmet Karataş, Ter Maat, Oğuzhan Karasu)


Setler: 14-25, 25-27, 21-25

Süre: 79 dakika (21, 31, 27)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

Salih Özdemir, Fenerbahçe, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:42 Kaynak: AA
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