Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Sorgun
Hakemler: Burhan İlhan, Fatih Yayla
Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Görkem Sertel, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Ali Alp Çayır ( Serkan Kılıç, Onur Altınkaya, Halil İbrahim Kurt, Rıfat Kantarcıoğlu, Demirhan Durul)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, İbrahim Başaran, Marshall, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Alisson (Metin Durmuş, Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Sharifi, Uğur Kılınç)
Setler: 25-16, 25-20, 17-25, 18-25, 11-15
Süre: 134 dakika (25, 30, 28, 32, 19)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi.