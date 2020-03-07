Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: SorgunHakemler: Burhan İlhan, Fatih YaylaSorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Görkem Sertel, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Ali Alp Çayır (Serkan Kılıç, Onur Altınkaya, Halil İbrahim Kurt, Rıfat Kantarcıoğlu, Demirhan Durul)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, İbrahim...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Sorgun

Hakemler: Burhan İlhan, Fatih Yayla

Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Görkem Sertel, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Ali Alp Çayır ( Serkan Kılıç, Onur Altınkaya, Halil İbrahim Kurt, Rıfat Kantarcıoğlu, Demirhan Durul)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, İbrahim Başaran, Marshall, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Alisson (Metin Durmuş, Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Sharifi, Uğur Kılınç)

Setler: 25-16, 25-20, 17-25, 18-25, 11-15

Süre: 134 dakika (25, 30, 28, 32, 19)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Serkan Kılıç, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Koç'un, Fenerbahçe'ye başkan olduktan sonra serveti 150 milyon dolar eridi
Metin Tekin: Fenerbahçe son dakika golüne bu kadar sevinemez Fenerbahçeli taraftarlar, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" diye bağırdı Fenerbahçe'de Max Kruse sakatlandı

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 01:55:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]