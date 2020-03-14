Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Tuncay Sevim, Akif AltınGalatasaray HDI Sigorta: Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın (Burak Mert, Muzaffer Yönet, Emre Savaş, Selim Kalaycı, Melih Sıratca, Ertuğrul Gazi Metin)Arhavi Voleybol: Umut Şahin, Berk Özbek, Anıl Tatar,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Tuncay Sevim, Akif Altın

Galatasaray HDI Sigorta: Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın ( Burak Mert, Muzaffer Yönet, Emre Savaş, Selim Kalaycı, Melih Sıratca, Ertuğrul Gazi Metin)

Arhavi Voleybol: Umut Şahin, Berk Özbek, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Hamdi Erkan, Alper Özdemir ( Salih Özdemir, Tolga Gündoğan)

Setler: 25-10, 25-21, 25-20

Süre: 61 dakika (16, 23, 22)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. ve normal sezonun son haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Aydın Burak, voleybol, Sigorta, Arhavi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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