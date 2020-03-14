Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Ali Yücel Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Gürhan GülTokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Hacıbekiroğlu, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Julius (Semih Çelik, Halil Dolaşık, Berkant Hızarcı, Atakan Topal )Halkbank: Stern, Hakkı Çapkınoğlu, İbrahim Emet, Seganov, Efe...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Ali Yücel


Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Gürhan Gül

Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Hacıbekiroğlu, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Julius ( Semih Çelik, Halil Dolaşık, Berkant Hızarcı, Atakan Topal )

Halkbank: Stern, Hakkı Çapkınoğlu, İbrahim Emet, Seganov, Efe Bayram, Bahov, ( Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak)

Setler: 18-25, 17-25, 18-25

Süre: 70 dakika (24, 24, 22)


Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

Semih Çelik, Ali Yücel, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:32 Kaynak: AA
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