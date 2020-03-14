Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: TVF Başkent Hakemler: Koray Yılmazgil, Erhan AlparslanZiraat Bankası: Emin Gök, Hierrezuelo, Poglajen, Muhammed Ertuğrul, Escobar, Halil İbrahim Yücel (Berkay Bayraktar, Koray Şahin, Selim Demir, Hacı Şahin)Sorgun Belediyespor: Ali Alp Çayır, Görkem Sertel, Aslan Ekşi, Gavilan, Mehmet...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent


Hakemler: Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan

Ziraat Bankası: Emin Gök, Hierrezuelo, Poglajen, Muhammed Ertuğrul, Escobar, Halil İbrahim Yücel (Berkay Bayraktar, Koray Şahin, Selim Demir, Hacı Şahin)

Sorgun Belediyespor: Ali Alp Çayır, Görkem Sertel, Aslan Ekşi, Gavilan, Mehmet Almaz, Centelles (Onur Altınkaya, Serkan Kılıç, Rıfat Kantarcıoğlu, Halil İbrahim Kurt, Rahmi Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem, Demirhan Durul)

Setler: 20-25, 25-15, 25-22, 25-15

Süre: 113 dakika (27, 27, 34, 25)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Ziraat Bankası, sahasında Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sorgun Belediyespor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:46 Kaynak: AA
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