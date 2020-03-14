Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan
Ziraat Bankası: Emin Gök, Hierrezuelo, Poglajen, Muhammed Ertuğrul, Escobar, Halil İbrahim Yücel (Berkay Bayraktar, Koray Şahin, Selim Demir, Hacı Şahin)
Sorgun Belediyespor: Ali Alp Çayır, Görkem Sertel, Aslan Ekşi, Gavilan, Mehmet Almaz, Centelles (Onur Altınkaya, Serkan Kılıç, Rıfat Kantarcıoğlu, Halil İbrahim Kurt, Rahmi Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem, Demirhan Durul)
Setler: 20-25, 25-15, 25-22, 25-15
Süre: 113 dakika (27, 27, 34, 25)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Ziraat Bankası, sahasında Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.