Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Ali SarıkuzuSpor Toto: Ahmet Tümer, Lincoln, Ali Deniz Yılmaz, Fatih Eren Uğur, Gelinksi, Nascimento (Deniz İvgen)Arkas Spor: Muhammet Kaya, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Burak Çevik, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül, Efe Mandıracı,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu

Spor Toto: Ahmet Tümer, Lincoln, Ali Deniz Yılmaz, Fatih Eren Uğur, Gelinksi, Nascimento (Deniz İvgen)

Arkas Spor: Muhammet Kaya, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Burak Çevik, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija)

Setler: 25-20, 18-25, 25-21, 19-25, 15-10

Süre: 106 dakika (24, 22, 24, 22, 14)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Spor Toto, sahasında Arka Spor'u 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:12 Kaynak: AA
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