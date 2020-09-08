Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 2020-2021 sezonunun Ankara 'da oynanan açılış maçında Halkbank, Afyon Belediye YÜNTAŞ'ı 3-1 yendi.

İkinci koronavirüs dalgası, kış ayları yerine gelecek ilkbaharda ortaya çıkabilir

Erol Mütercimler, imam hatiplilere karşı sarf ettiği sözlerden dolayı özür diledi

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı