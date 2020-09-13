Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: İlhami Şenyurt, Esat Danzili
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Emre Berat Fırat, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Oğuzhan Doğruluk, Gökhan Çatal, Ahmet Umur Şahin)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murathan Kısal, Muhammet Kaya, Husaj, Uğur Kılınç, Baroti, Alisson Melo (Ramazan Serkan Kılıç, Esat Dalgıç, Mehmet Boğaçhan Zambak)
Setler: 16-25, 21-25, 20-25
Süre: 81 dakika (25, 28, 28)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 16:39 - Kaynak: AA
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