Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Zafer ÖzmenAfyon Belediye Yüntaş: Görkem Sertel, Alen, Furkan Dur, Lima, Poglajen, Vefa Yılmaz (Can Ayvazoğlu, Cansın Ogbai Enaboifo, Okay Serçe, Berkan Eryüz, Fatih Ürün, Hasan Balcıoğlu)Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Zafer Özmen

Afyon Belediye Yüntaş: Görkem Sertel, Alen, Furkan Dur, Lima, Poglajen, Vefa Yılmaz (Can Ayvazoğlu, Cansın Ogbai Enaboifo, Okay Serçe, Berkan Eryüz, Fatih Ürün, Hasan Balcıoğlu)

Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Mert Matic, Mustafa Koç, Blankenau, Burak Güngör (Paulo Bravo, Mustafa Cengiz, Mirza Lagumdzija)

Setler: 18-25, 20-25, 25-21,18-25

Süre: 107 dakika (25, 26, 27, 29)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta maçında Arkas Spor, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.

Efeler Ligi, Yılmaz Can, Arkas Spor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 18:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

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