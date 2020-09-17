Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Salon: Arhavi
Hakemler: Gürhan Gül, Esma Kayıkçı
Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Erenhan Can, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Fahri Saraç, Yasin Akgül, Hüseyin Baykal, Seymen Şenyüzlü, Baran Yılmaz)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Emre Berat Fırat, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel, (Beytullah Hatipoğlu, Baturay Çağan Serciler)
Setler: 18-25, 21-25, 22-25
Süre: 80 dakika (23, 26, 31)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci hafta maçında, İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:17 - Kaynak: AA
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