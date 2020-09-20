Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin OkumuşHaliliye Belediyespor: Enes Atlı, Ali Samet İçmegiz, Bisset, Hernandez, Cüneyt Dağcı, Akif Yurtsal (Mert Tetik, Metin Durmuş, Efe Er, Goide)Afyon Belediye Yüntaş: Berkan Eryüz, Vefa Yılmaz, Sket, Görkem Sertel, Cansın...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş

Haliliye Belediyespor: Enes Atlı, Ali Samet İçmegiz, Bisset, Hernandez, Cüneyt Dağcı, Akif Yurtsal (Mert Tetik, Metin Durmuş, Efe Er, Goide)

Afyon Belediye Yüntaş: Berkan Eryüz, Vefa Yılmaz, Sket, Görkem Sertel, Cansın Ogbai Enaboifo, Poglajen (Can Ayvazoğlu, Furkan Ömer Dur)

Setler: 12-25, 20-25, 20-25

Süre: 95 dakika (27, 40, 28)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin üçüncü haftasında Afyon Belediye Yüntaş, deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-0 yendi.

Efeler Ligi, Şanlıurfa, Sigorta, Nisan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 17:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

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