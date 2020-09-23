Salon: Arhavi
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Sema Kayıkçı
Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Baran Yılmaz, Can Erenhan, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Hüseyin Baykal, Seymen Şenyüzlü, Fahri Saraç, Bilal Tatar)
İnegöl Belediyespor: Bertuğ Öndeş, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Ahmet Can Büyükgöz, Ahmet Arslan, Berkun Eber Üstündağ, Bahov (Caner Dengin, Umut Özdemir, Ahmet Emre Çetinkaya, Uriarte, Gjorgiev, Abdulsamet Sineren, Mehmet Almaz)
Setler: 12-25, 20-25, 25-21, 17-25
Süre: 106 dakika (28, 23, 27, 28)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi dördüncü hafta maçında İnegöl Belediyespor, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-1 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:49 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor