Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Demiröz, Sevim Tuncay
Fenerbahçe HDI Sigorta: Emre Batur, Ulaş Kıyak, Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Bora Sitanicki)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Kaan Öztürk, Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Çatal, Can Koç)
Setler: 25-22, 25-19, 25-17
Süre: 83 dakika (31, 27, 25)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 18:33 - Kaynak: AA
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