Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu,Tolgahan Dinçer
Ziraat Bankkart: Martin Atanasov, Ter Maat, Van Garderen, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Emin Gök (Zeka Çağatay Kır)
Haliliye Belediyespor : Enes Atlı, Bisset, Cüneyt Dağcı, Akif Yurtsal, Cardonell, Ali Samet İçmegiz (Metin Durmuş, Mert Tetik, Goide, Bünyamin Aslan)
Setler: 25-17, 25-22, 25-18
Süre: 80 dakika (22, 30, 28)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Ziraat Bankkart, Haliliye Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 18:59 - Kaynak: AA
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