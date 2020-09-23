Salon: Sorgun
Hakemler: Gürhan Gül, Hüseyin Kamber
Sorgun Belediyespor: Koray Şahin, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar, Cepeda, Cirovic (Mesut Akman, Berkant Hızarcı, Kadir Gürkan Uz, Yiğit Yıldız, Umut Demir, Burhan Zorluer)
Spor Toto: Oğulcan Yatgın, Kemal Kayhan, Wallace, Nicolas Bruno, İbrahim Emet, Do Nascimento (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Sercan Yüksel Bıdak)
Setler: 19-25, 25-15, 35-37, 22-25
Süre: 160 dakika (27, 58, 44, 31)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Spor Toto deplasmanda, Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 19:55 - Kaynak: AA
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