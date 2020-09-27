Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan
Hakemler: İsmail Yıldırım, Mahmut Karaca
Haliliye Belediyespor: Enes Atlı, Bisset, Cüneyt Dağcı, Hernandez, Vilimanoviç, Ali Samet İçmegiz (Metin Durmuş, Bünyamin Aslan, Mert Tetik)
Solhanspor: Muzaffer Yönet, Massari, Mert Nevzat Güneş, Kaan Kar, Hakan Polat, Kuklinski (Ali İhsan Heper, Orçun Ergün, Burak Hazırol, Altay Demirci)
Setler: (25-18, 22-25, 21-25, 25-21, 15-12)
Süre: 158 dakika (25, 36, 35, 36, 26)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin üçüncü haftasında Haliliye Belediyespor, sahasında Solhaspor'u 3-2 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 18:19 - Kaynak: AA
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