Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

14.10.2020 19:45
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan KayışoğluAltekma: Yunus Emre Tayaz, Buculjevic, Hugo, Ahmet Tümer, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Berkant Mit, Arda Bostan, Cansın Çınar)İstanbul Büyükşehir...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

Altekma: Yunus Emre Tayaz, Buculjevic, Hugo, Ahmet Tümer, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Berkant Mit, Arda Bostan, Cansın Çınar)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel, (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Çatal, Demirhan Durul,Emre Berat Fırat)

Setler: 23-25, 24-26, 25-23, 25-17, 13-15

Süre: 140 dakika (30, 34, 31, 25, 20)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 6. hafta erteleme maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Altekma'yı 3-2 mağlup etti.

Mehmet Özbek, Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

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