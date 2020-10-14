Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu
Altekma: Yunus Emre Tayaz, Buculjevic, Hugo, Ahmet Tümer, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Berkant Mit, Arda Bostan, Cansın Çınar)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel, (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Çatal, Demirhan Durul,Emre Berat Fırat)
Setler: 23-25, 24-26, 25-23, 25-17, 13-15
Süre: 140 dakika (30, 34, 31, 25, 20)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 6. hafta erteleme maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Altekma'yı 3-2 mağlup etti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor