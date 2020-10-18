Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 'u 3-0 mağlup etti.

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak

Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti

Galatasaray, ocak ayında Falcao ile yollarını ayıracak

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