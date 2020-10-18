Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışçıoğlu
Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mert Matic, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz (Bravo, Mustafa Koç, Mirza Lagumdzija)
Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Gracinho, Abdullah Çam ( Semih Çelik, Atakan Topal, Hasan Hüseyin Mermer)
Setler: 25-20, 25-27, 25-17, 25-21
Süre: 117 dakika (27, 34, 25, 31)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 9. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti.
- Kaynak: AA
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