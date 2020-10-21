Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Arsenal'li Mesut Özil'in adı ABD ekibi DC United ile anılıyor

Son Dakika: Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardı

ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Washington'a gidiyor

Polis, intihara kalkışan genci bir anlık dalgınlığından yararlanarak kurtardı

Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu