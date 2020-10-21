Salon: Ali Yücel
Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Kamber
Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Cam ( Semih Çelik, Hasan Hüseyin Mermer)
Haliliye Belediyespor: Bisset, Cüneyt Dağcı, Hernandez, Vilimanoviç, Ali Samet İçmegiz, Mert Tetik (Metin Durmuş, Bünyamin Aslan, Mehmet Bebek, Enes Atlı)
Setler: 22-25, 25-21, 25-18, 25-15
Süre: 112 dakika (31, 31, 26, 24)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi.
- Kaynak: AA
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