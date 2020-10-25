Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Demiröz, Akif Altın
Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, Yasin Aydın ( Burak Mert, Onurcan Çakır, Batuhan Avcı, Melih Sıratça, Murat Yenipazar, Ertuğrul Gazi Metin)
Tokat Belediye Plevne: Abdullah Çam, Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Graciano ( Semih Çelik, Atakan Topal, Hasan Hüseyin Mermer, Yusuf Özdemir, Halil Dolaşık)
Setler: 25-17, 23-25, 23-25, 25-18, 11-15
Süre: 140 dakika (26, 33, 34, 26, 21)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Tokat Belediye Plevne, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor