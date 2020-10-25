Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan
Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş
Haliliye Belediyespor: Enes Atlı, Bisset, Cüneyt Dağcı, Hernandez, Vilimanovic, Ali Samet İçmeğiz (Metin Durmuş, Mert Tetik, Mehmet Bebek, Bünyamin Aslan)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Oğuzhan Doğruluk, Özkan Hayırlı, Rıfat Erden Çevikel, Emir Kaan Öztürk, Serhat Coşkun (Beytullah Hatipoğlu, Demirhan Durul, Can Koç)
Setler: 23-25, 25-22, 25-23, 18-25, 15-13
Süre: 153 dakika (36, 31, 30, 30, 26)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Haliliye Belediyespor, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
- Kaynak: AA
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