Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

28.10.2020 19:19
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Ali SarıkuzuSpor Toto: Bruno, Ali Deniz Yılmaz, Kemal Kayhan, Gelinski, Wallace de Souza, Dautefendic (Deniz İvgen, Oğulcan Yatgın, Leonardo)Haliliye Belediyespor: Enes Atlı, Bisset, Cüneyt Dağcı, Hernandez, Vilimanovic, Ali Samet İçmegiz (Metin...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu

Spor Toto: Bruno, Ali Deniz Yılmaz, Kemal Kayhan, Gelinski, Wallace de Souza, Dautefendic (Deniz İvgen, Oğulcan Yatgın, Leonardo)

Haliliye Belediyespor: Enes Atlı, Bisset, Cüneyt Dağcı, Hernandez, Vilimanovic, Ali Samet İçmegiz (Metin Durmuş, Mert Tetik, Mehmet Bebek, Bünyamin Aslan)

Setler: 25-19, 25-11, 25-22

Süre: 75 dakika (26, 20, 29)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Spor Toto, konuk ettiği Haliliye Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Efeler Ligi, Haliliye, Sigorta, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

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