Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. hafta maçları yapıldı.
Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart, Sorgun Belediyespor-Solhanspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta maçları, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Ligin 12. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:
Arhavi Voleybol- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3
Altekma- Halkbank: 3-2
Spor Toto- Haliliye Belediyespor: 3-0
Tokat Belediye Plevne- Afyon Belediye Yüntaş: 3-1
İnegöl Belediyespor- Arkas Spor: 0-3
- Kaynak: AA
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