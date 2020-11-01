Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında 2 maç oynandı.
Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Arhavi Voleybol-Altekma: 0-3
Haliliye Belediyespor- İnegöl Belediyespor: 3-1
Bugün oynanması gereken Afyon Belediye Yüntaş- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankart- Tokat Belediye Plevne ve Bursa Büyükşehir Belediyespor- Sorgun Belediyespor maçları yeni tip koronavirüs vakaları, Arkas Spor- Halkbank karşılaşması ise İzmir'deki deprem nedeniyle ertelendi.
- Kaynak: AA
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