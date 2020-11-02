Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan Gül
Solhanspor: Koray Şahin, Orçun Ergün, Kuklinski, Hakan Polat, Krauchuk, Massari (Burak Hazırol, Mert Nevzat Güneş, Alper Özdemir, Ali İhsan Heper, Muzaffer Yönet, Altay Demirci)
Fenerbahçe HDI Sigorta: İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Metin Toy, Hidalgo, Vigrass, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Caner Pekşen, Nwachukwu, Hoag, Halil İbrahim Kurt, Stanicki)
Setler: 17-25, 22-25, 25-23, 20-25
Süre: 120 (26, 34, 32, 28)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Solhanspor'u 3-1 yendi.
- Kaynak: AA
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