Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Erhan Alparslan
Halkbank: Oğuzhan Karasu, Walsh, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Efe Bayram ( Volkan Döne, Caner Ergül)
Haliliye Belediyespor: Enes Atlı, Ali Samet İçmeğiz, Yordan, Hernandez, Cüneyt Dağcı, Vilimanovic (Mert Tetik, Metin Durmuş)
Setler: 25-15, 25-18, 25-21
Süre: 78 dakika (26, 23, 29)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank, Haliliye Belediyespor'u 3-0 yendi.
- Kaynak: AA
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