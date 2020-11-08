Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, İlhami Şenyurt
Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Halil İbrahim Kurt, Metin Toy, Hidalgo, Vigrass, Ulaş Kıyak (Caner Pekşen, Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Ahmet Karataş)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murathan Kısal, Mehmet Boğaçhan Zambak, Husaj, Fatih Cihan, Baroti, Martins (Çağatay Durmuş, Muhammet Kaya, Anıl Tokat, Esat Dalgıç, Ramazan Serkan Kılıç)
Setler: 25-21, 25-19, 25-19
Süre: 91 dakika (32,30,29)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, ağırladığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
- Kaynak: AA
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