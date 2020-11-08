Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Uyuşturucu tacirlerini şaşırtan operasyon! Davetsiz misafir bağımlı değil polis çıkınca, planlar alt üst oldu

Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim

Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi