Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Çağatay Durmaz, İlker Esin)
Sorgun Belediyespor: Pavlovic, Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Selim Demir (Umut Demir, Mesut Akman, Yiğit Yıldız, Berkant Hızarcı, Burhan Zorluer, Rahmi Çağlar Aksoy)
Setler: 21-25, 25-19, 25-17, 25-22
Süre: 114 dakika (29, 30, 25, 30)
AXA Sigorta Efeler Ligi 7. hafta erteleme maçında Arkas Spor, Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor