Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Veysel Eroğlu
Hakemler: Tuncay Kandemir, Pınar Elma
Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Enaboifo, Lima, Furkan Dur, Berkan Eryüz (Can Ayvazoğlu, Fatih Ürün, Okay Serçe, Hasan Balcıoğlu, Görkem Sertel)
Solhanspor: Krauchuk, Massari, Orçun Ergün, Alper Özdemir, Hakan Polat, Kuklinski (Burak Hazırol, Ali İhsan Heper, Muzaffer Yönet, Serhat Uzun, Nevzat Güneş)
Setler: 18-25, 25-18, 13-25, 17-25
Süre: 113 dakika (24, 34, 27, 28)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. hafta erteleme maçında Solhanspor, deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.
- Kaynak: AA
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